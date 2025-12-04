GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

04.12.2025 - 00:02Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KÜTAHYA (İHA)

Kütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin evin duvarına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sefaköy’den Dereköy istikametine seyreden H.H.K. yönetimindeki 37 FF 425 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Sefaköy’de bir evin duvarına çarptı. Araçta yolcu olarak bulunan ve çarpmanın etkisiyle ağır yaralan sürücünün eşi N.K. (67) ambulansla sevk edildiği Hisarcık Devlet Hastanesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Yaralı sürücü H.H.K. (69) Emet Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Güncel Haberler

İş aradığına bin pişman oldu! Eski hükümlünün hayatı ikinci kez kâbusa döndü
#Gündem

İş aradığına bin pişman oldu! Eski hükümlünün hayatı ikinci kez kâbusa döndü

Kuraklık KKTC'ye içme suyu sağlayan barajı da vurdu! Su altındaki köy ortaya çıktı
#Gündem

Kuraklık KKTC'ye içme suyu sağlayan barajı da vurdu! Su altındaki köy ortaya çıktı

Kütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
#Gündem

Kütahya Hisarcık’ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı