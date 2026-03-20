Kütahya Hisarcık'ta 'Holo' geleneği yaşatıldı

Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Muammer Demir'in organize ettiği etkinlik kapsamında Yenidoğan Parkı'nda toplanan ve "Holo" diye bağıran çocuklara vatandaşlar tarafından şeker, çikolata, kek ve para dağıtıldı. Etkinliğe Belediye Başkanı Mustafa Demirtaş'ta iştirak ederek çocuklara çikolata dağıttı. Çocuklar daha sonra gruplar halinde ellerinde poşetlerle "Holo" diye bağırarak ev ve iş yerlerinden şeker, çikolata, kek ve para topladı.

Muhtar Muammer Demir, ilçede uzun yıllardan beri sürdürülen, bayramların ve bereketin temsili olan "Holo" geleneğini yaşatmak amacıyla etkinlik düzenlediklerini söyledi. Demir, "Yenidoğan Parkı'nda düzenlediğimiz, geçmişten geleceğe uzanan en güzel değerlerimizden biri olan ‘Holo' etkinliğimize katılan çocuklarımıza, katkıda bulunan halkımıza ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu kadim gelenek inşallah uzun yıllar sürdürülecek" dedi.

Bu arada "Holo" etkinliğinin ilçedeki diğer mahallelerde de düzenlendiği öğrenildi.