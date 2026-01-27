Kütahya–Eskişehir kara yolunda hafif ticari araç refüjdeki su tahliye kanalına düştü

Kaza, Kütahya–Eskişehir kara yolu 15’inci kilometresinde meydana geldi. M.F.U.'nun kontrolünü yitirdiği 39 AEE 783 plakalı hafif ticari araç, refüjdeki su tahliye kanalına düştü. Kazada sürücü M.F.U. ile yolcu konumundaki çocuklar E.U. ve A.G. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.