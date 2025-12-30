Kütahya Emet’te iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu Malı mevkiinde meydana geldi. U.T. yönetimindeki 16 JZJ 75 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.Y. idaresindeki 43 ADM 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Emet Belediyesi itfaiye kaza kırım ekibi koordinesinde, Emet Bor ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerinin desteğiyle araçlarda sıkışan yaralılar kurtarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücüler U.T. ve M.Y. ile M.Y.’nin eşi C.Y. ve 11 aylık bebekleri A.Y., ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.