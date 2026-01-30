(Kurban duası) Kurban kesilirken okunan dualar! Kurban keserken hangi dua okunur, hayvan keserken ne söylenir? İşte kurbanda okunacak dua ve Arapça Türkçe Kurban kesimi duası...

Haberin Devamı

Kurban bayramı gelirken kurban kesimi duası için araştırmalar da arttı. Kurban bayramı merak edilen konu başlıklarından biri kurbanda okunacak dualar oldu. Peki, Kurban keserken hangi dualar okunur? Kurban keserken ne söylenir?

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR NELERDİR, KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Kurban keserken okunması gereken duaların bilinmesi gerekmektedir. Bir kurbanı kesmeden önce üç kez "Bismillahi Allahü ekber" denilmesi gerekir. Sonrasında kurban sahibi veya vekili tarafından "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası okunur.

Okunduktan sonra hemen arkasından "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." denilir. Ardından; Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirilir ve Bismillahi Allahü Ekber denildikten sonra kurban kesilebilir.

Kurban kesilirken besmele çekilmesi ve arkasından da bazı duaların okunması gerekmektedir. Kurban kesecek olan kişinin kesmeden önce üç defa "Bismillahi Allahü ekber" demesi gerekir. Sonrasında ise "De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim."(En'âm, 6/162-163) ayeti okunabilir.

Aynı zamanda okunması gereken ayetlerden birisi de "Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim." (En'âm, 6/79) olarak ifade edilebilir. Kurban kesmeye niyet ettikten sonra kurban kesmenin gerekliliklerinin de yerine getirilmesi oldukça önemlidir.