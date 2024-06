Kurban eti ne zaman kıyma yapılmalı, kurban kıyması ne zaman çekilir? Kurban eti hemen kıyma yapılır mı? Kurban eti kıyma yapılırken yıkanır mı?

Bayramda kestirdikleri kurbanlıkları ya da dağıtılan kurban etlerini kıyma yapmak isteyenler kasam dükkanlarında yoğunluk oluşturdu. Kurban etinin uygun zamanda ve şekillerde kesilip saklama koşulları için araştırmalar hız kazandı. Peki, kurban kıyması nasıl saklanır, kurban kıyması ne zaman çekilir, Kurban eti hemen kıyma yapılır mı?

KURBAN KIYMASI NE ZAMAN ÇEKİLİR, KURBAN ETİ NE ZAMAN KIYMA YAPILMALI?

Etin uygun lezzeti alması, sertliğinin azalması ve mide-bağırsak sorunlarına neden olmaması için kesim sonrası serin bir ortamda en az 4-5 saat bekletilmeli ve tüketim için en az 24 saat geçmelidir. Eğer et hemen kullanılacaksa, kıyma tercih edilmelidir. Kıyma ve iç organlar buzdolabında 1-2 gün, küçük parçalara ayrılmış etler ise en fazla 3-5 gün saklanabilir. Derin dondurucuda -18 derecede etler 4-6 ay boyunca muhafaza edilebilir.

KURBAN ETİ YIKANIR MI?

Kesimden sonra et koyu kırmızı renktedir. Soğurken ve havalandırılırken et, zamanla arzu edilen canlı kırmızı renge döner. Eti işlemek için doğru zaman bu zamandır. Yani kesimden yaklaşık 3-4 saat sonrasıdır. Eti işlerken kirli yüzeylere karşılaşılırsa bu kısımları yıkanmak yerine kesilmeli. Yıkama hem kirlilik içindeki bakterileri her yere yayar, hem de eti ıslattığı için bakterilerin rahat çoğalması için zemin oluşturur.

Öte yandan Zonguldak'taki bazı Kasap ve marketlerde Kurban bayramında alınacak kıyma çekim fiyatları belli oldu. Etini getiren vatandaşlara kilosu 10 lira ile 20 lira arasında değişen fiyatlarla kıyma çekimi yapılacak. Market kasaplar kıyma çekiminin bayramın 2. gününden itibaren yapılacağı duyuruldu.