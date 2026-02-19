Küfür etmek orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama geldi, işte yanıtı

Haberin Devamı

Diyanet’e göre, oruç yalnızca yememek, içmemek ve cinsel ilişkiden uzak durmak gibi fiziksel eylemlerle bozulur; bu davranışlar oruç bozan fiiller arasında yer alır. Küfür etmek ise bu kapsamda değildir, bu nedenle oruç teknik olarak bozulmaz.

Ancak uzmanlar ve dinî kaynaklar, orucun sadece bedensel ibadet olmadığını, aynı zamanda dilin ve davranışların da terbiye edilmesinin amaçlandığını vurguluyor. Bu yüzden kötü söz söylemek, özellikle Ramazan gibi manevi değeri yüksek bir ibadet döneminde hoş karşılanmaz ve kişinin sevabını azaltır.

Oruç Tutarken Kötü Sözden Uzak Durmak Önemli

Diyanet’in açıklamalarına göre oruçlu kimse sadece aç kalmakla görevli değildir; aynı zamanda davranışlarında da güzel ahlakı korumalıdır. Kötü söz, yalan, gıybet ve diğer zararlı tavırlardan kaçınmak, orucun manevi boyutunu güçlendirir.

Küfür Etmenin Manevi Etkisi

Küfür etmek orucu bozmamakla birlikte ibadetin manevi değerini zedeler.

ibadetin manevi değerini zedeler. Dil ve davranış kontrolü, orucun ruhuna uygun hareket etmenin bir parçasıdır.

Orucun asıl hedefi nefsi kötülüklerden arındırmak olduğundan, kötü söz ve küfür bu hedefi engeller.

Özetle, Diyanet’e göre küfür veya kötü söz söylemek orucun şekli olarak geçerliliğini yitirmesine yol açmaz. Ancak Ramazan’da ve diğer oruç dönemlerinde dilin kötü sözler, nefret ve öfkeyle kirletilmemesi, ibadetin hem kabulü hem de manevi kazanımı için önem taşır.