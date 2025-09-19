KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu KPSS Alan Bilgisi sonuçları 2025

Haberin Devamı

2025 KPSS Alan Bilgisi oturumlarının tamamlanmasıyla adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Adaylar, sınav puanlarının nasıl hesaplanacağını ve sonuçların ne zaman duyurulacağını merak ederken, ÖSYM'nin resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sonuçlara erişebilecek. Bu süreç, adayların gelecek kariyer planları için kritik bir adım olacak.

KPSS A Grubu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu sonuçları için heyecanlı bekleyiş nihayet sona eriyor. ÖSYM'nin yayımladığı takvime göre, 2025-KPSS A Grubu sınavı Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak. Adaylar, bu tarihten itibaren sınavda elde ettikleri puanları öğrenerek kariyer hedeflerine yönelik planlamalarına başlayabilecek. Sınav sonuçları, ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ilan edilecek ve adayların adreslerine herhangi bir belge gönderilmeyecek. Bu nedenle, belirlenen tarihte ÖSYM'nin duyurularını takip etmek büyük önem taşıyor.

KPSS sonuçları nasıl öğrenilir?

KPSS sınav sonuçlarını öğrenmek oldukça kolay ve güvenli bir süreçtir. Sonuçlar, yalnızca ÖSYM'nin resmî kanalları üzerinden yayınlanıyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için şu adımları takip edebilir:

İlk olarak ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi'ne ( https://ais.osym.gov.tr ) veya sonuc.osym.gov.tr adresine gidin.

) veya sonuc.osym.gov.tr adresine gidin. Sayfaya giriş yapmak için T.C. kimlik numaranız ı ve ÖSYM tarafından size verilen aday şifrenizi kullanın.

ı ve tarafından size verilen kullanın. Giriş yaptıktan sonra, sınav sonuçlarınızı ve sınavda yaptığınız doğru-yanlış cevap sayılarını içeren detaylı sonuç belgenize ulaşabilirsiniz.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adresinize posta yoluyla gönderilmeyecek. Ayrıca ÖSYM'nin mobil uygulamasını kullanarak da sonuçlarınıza hızlıca erişim sağlayabilirsiniz.