Haberin Devamı

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmen adayları için kritik bir değişikliğe imza atarak, 2025 yılından itibaren KPSS Eğitim Bilimleri sınavının yerine MEB Akademi Giriş Sınavı'nı (AGS) getirdi. Bu yeni sınav, öğretmenlik mesleğine adım atmak isteyenlerin pedagojik formasyon ve mesleki yeterliliklerini daha kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi hedefliyor. AGS, adayların eğitim ve öğretim süreçlerine dair bilgi düzeylerini ve yetkinliklerini ölçen önemli bir aşama olarak öne çıkıyor.

KPSS Akademi Giriş Sınavı (AGS) nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025 yılı itibarıyla uygulamaya koyduğu Akademi Giriş Sınavı (AGS), öğretmen adaylarının mesleki ve pedagojik yeterliliklerini ölçmek amacıyla tasarlanmış yeni bir sınavdır. Önceki yıllarda uygulanan KPSS Eğitim Bilimleri sınavının yerini alan AGS, öğretmenlik mesleğine girmek isteyen adayların eğitim ve öğretim süreçleri hakkındaki bilgi birikimini ve bu alandaki yetkinliklerini değerlendirmeyi amaçlar.

Sınavın amacı ve kapsamı

AGS, öğretmen adaylarının sadece teorik bilgilerini değil, aynı zamanda mesleki yeterliliklerini de kapsamlı bir şekilde değerlendirir. Sınavın içeriği, pedagojik formasyon, mesleki yeterlilik ve alan bilgisi olmak üzere üç ana bölümden oluşur. Bu yapı, adayların sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme teknikleri, öğretim yöntemleri ve alanlarına özgü derinlemesine bilgileri gibi konulardaki becerilerini ölçmeye odaklanır. Böylece, daha nitelikli ve donanımlı öğretmenlerin mesleğe kazandırılması hedeflenir.

Neden AGS'ye geçildi?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlik mesleğinin dinamik ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek adına bir değişikliğe gitti. AGS, öğretmen adaylarının sadece genel eğitim bilimleri bilgisiyle değil, aynı zamanda güncel eğitim yaklaşımları ve mesleki yeterliliklerle de donatılmış olmasını sağlamayı amaçlıyor. Bu yeni sistem, adayların teorik bilgilerinin yanı sıra, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği pratik bilgi ve becerileri de ne kadar özümsediğini daha etkili bir şekilde belirler. Bu da eğitim sisteminin kalitesini artırmaya yönelik önemli bir adımdır.