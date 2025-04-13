Konya'da kadın hastalarla ilgili yorumlar yaptığı iddia edilen doktorlar hakkında karar

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde çalışan ve kadın hastaların fiziksel özellikleri ile ilgili yorumlar içeren mesajlar atan doktorların WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı. Atılan mesajların sosyal medyada paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı ve üniversite tarafından soruşturma başlatılarak, iki doktor görevden uzaklaştırıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan tahkikat çerçevesinde 2 doktor polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Doktorlar, emniyetteki işlemlerinin ardından Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İki doktorun yazışmaları kendilerinin yapmadığını belirterek, suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. İki doktor, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.