Kontrolden çıkan minibüs şarampole devrildi; 4 yaralı

28.01.2026 - 21:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)

Bartın'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Dereköy köyü Kışla yolunda meydana geldi. Bartın'dan Kışla köyü istikametine giden Erman Bayrak (55) yönetimindeki 74 AU 360 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte minibüste yolcu olarak bulunan C.B. (27), H.B. (32) ve C.B. (35) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri ve sağlık ekiplerince minibüsten çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

