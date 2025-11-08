Kocaeli'nde bisikletliye çarpmamak için manevra yapan otomobil direğe çarptı: 5 yaralı

Kaza, Kartepe ilçesi Maşukiye Sapanca Yolu Caddesi'nde Sapanca istikametinde seyir halindeyken meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. yönetimindeki 16 RAR 61 plakalı otomobil, seyir halindeyken aniden önüne çıkan bisikletliye çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki elektrik beton direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan sürücü M.H.A. ile yolcular D.T., S.S., Z.S. ve İ.M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.