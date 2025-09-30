Kocaeli'de çiftçilere müjde: Yüzde 50 hibe verildi

Haberin Devamı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca yürütülen "Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında, yeni seraların yapımına başlandı. Bu çerçevede, İzmit'in Şahinler, Böğürgen ve Gökçeören, Kandıra'nın ise Kocakaymaz, Sarıcaali ve Beyce mahallelerinde zemin sabitleme çalışmaları tamamlandı. Karamürsel'in Safiye Mahallesi'nde de demir iskelet montajı bitirildi.





Her biri 512 metrekarelik alan üzerine kurulan seralar, 16 metre eninde ve 32 metre boyunda 2 bloktan oluşuyor. Yüksek tünel sistemine sahip, demonte galvaniz profillerle inşa edilen seralar, kar, dolu ve fırtına gibi olumsuz hava şartlarına karşı dayanıklı olarak tasarlandı. Don riskini azaltan ve ilaçlama ihtiyacını düşüren özel katkılı naylon örtülerin kullanıldığı belirtildi.







Yapılan açıklamada, bu yılki kurulumlarla birlikte Kocaeli'de toplam 207 çiftçinin modern seralara kavuşmuş olacağı ifade edildi. Projenin, kırsal kesimde gelir düzeyini artırmayı ve çiftçilerin modern tarım tekniklerine geçişini hızlandırmayı amaçladığı kaydedildi.