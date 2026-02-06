GAZETE VATAN ANA SAYFA
Kızıltepe’de iki aile arasında kavga kamerada

06.02.2026 - 01:36Güncellenme Tarihi:

Kaynak: MARDİN (İHA)

Mardin’de iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşürken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Gökçe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Çok sayıda kişinin karıştığı olayda taraflar birbirine girdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kızıltepe’de iki aile arasında kavga kamerada

