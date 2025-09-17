Kış mevsiminin vazgeçilmezi tezgahlarda yerini aldı

Haberin Devamı

Kayseri’de kış aylarının yaklaşmasıyla beraber vatandaşlar kışlık hazırlıklarını yapmaya başladı. Kent merkezinde bulunan turşucularda da hareketlilik yaşanırken, tezgahlar birbirinden lezzetli turşular ile doldu. Kentte turşuculuk yapan Şerafettin Kaya, "Kayseri’de, 1974'ten beri devam ettirdiğimiz, güzel, lezzetli ve anne eli değmiş dediğimiz doğal turşularımızı Kayseri’ye sunuyoruz. Tüm dünya ve Türkiye genelinde veriyor ve gönderiyoruz. Kargomuz şu anda mevcut değil, müşterilerimiz ürünlerini kendileri alıp götürüyor. Doğal turşularımızı hizmete sunuyoruz" dedi.

Lezzetli turşu yapmanın püf noktalarını söyleyen Kaya, "Lezzetli turşular yapmak için ürünün doğal ve taze olması çok önemlidir. Turşularımızı tuz ve sirke ile yapıyoruz. Herhangi bir katkı maddemiz yok; kimyasal yok, raf ömrü yok. Lezzetli turşu yapmadaki püf nokta, tuz ve sirkedir. Farklı turşularımız var. Yumurta, muz gibi çeşitlerin de yer aldığı toplam 85 çeşit turşumuz bulunmaktadır. Çilek, yenidünya, kozalak gibi turşularımız da mevcuttur. Pezik ve dal turşularımız ise şu anda en çok tercih edilen turşularımız arasındadır" diye konuştu.