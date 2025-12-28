Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Kırşehir’de olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.