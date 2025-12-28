Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kırşehir'de okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kırşehir'de kar yağışı etkili oluyor. Kırşehir'de okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kırşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime 1 gün ara verildi.
Kırşehir’de olumsuz hava şartları ve buzlanma nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kırşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 29 Aralık Pazartesi günü il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı belirtildi.