GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırıkkale'de tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı
HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale'de tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı

03.02.2026 - 19:19Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRIKKALE (İHA)

Kırıkkale'de tek katlı müstakil ev alevlere teslim oldu: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de alevlere teslim olan tek katlı müstakil evde yaşayan bir kişi, ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Gündoğdu Mahallesi 1606. Sokak'ta bulunan müstakil bir evde çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında tek katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangından etkilenen ev sahibi D.K. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olmadığı öğrenildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel Haberler

Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
#Gündem

Ünye'de iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi
#Gündem

Çatıdan düşen kar kütlesi otomobile zarar verdi

Çorum’da kan donduran vahşet! Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı
#Gündem

Çorum’da kan donduran vahşet! Komşusunu 6 parçaya bölüp dere yatağına attı