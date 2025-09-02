Haberin Devamı

Vefat eden sigortalıların geride kalan hak sahiplerine belirli şartlar altında maaş bağlanması, sosyal güvenlik sisteminin en önemli unsurlarından biri. Özellikle hem eşini hem de ebeveynini kaybeden kadınlar için birden fazla maaş alıp alamayacakları konusu sıkça gündeme geliyor. Bu durum, vefat eden kişilerin ve hak sahibi kadının sosyal güvenlik statüsüne (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) ve ölüm tarihlerine göre değişiklik gösteriyor. Dolayısıyla, bir kadının kendi emekli maaşını alırken vefat eden babasının maaşını alıp alamayacağı sorusuna net bir "evet" ya da "hayır" cevabı vermek yerine, durumu kurallar çerçevesinde detaylıca incelemek gerekiyor.

Kendisi emekli olan kadın babasının maaşını alabilir mi?

Sağlanan bilgilere göre, kendisi emekli olan bir kadının vefat eden babasının maaşını (yetim aylığı) alabilmesi, babasının ve kendisinin bağlı olduğu sosyal güvenlik kurumuna göre farklılık gösteriyor. Bu konudaki temel ayrım, babanın Emekli Sandığı'na mı yoksa SSK veya Bağ-Kur'a mı tabi olduğudur.

Babanın SSK veya Bağ-Kur'lu olması durumu: Eğer vefat eden baba SSK veya Bağ-Kur'lu ise, kızı kendi çalışmalarından dolayı emekli aylığı alıyorsa babasından yetim aylığı alamaz. Kız çocuğunun çalışmaya başlaması veya bir gelirinin olması durumunda SSK ya da Bağ-Kur'dan bağlanacak olan yetim aylığı kesiliyor. Kendi emekli maaşı da bir gelir sayıldığından bu kural geçerlidir.

Babanın Emekli Sandığı'na tabi olması durumu: Kadının babasından maaş alabilmesi için en önemli istisna burada ortaya çıkıyor. Eğer vefat eden baba Emekli Sandığı'na (memur emeklisi) tabi ise ve kızı SSK veya Bağ-Kur'dan emekli ise, bu durumda babasından kalan yetim aylığını alabilir. Elde edilen bilgilere göre "Emekli Sandığı'ndan bağlanan aylık ise kız çocuğu SSK'lı ya da Bağ-Kur'lu olarak çalışıyorsa, kesilmiyor." Bu kural, emeklilik durumu için de geçerli. Ancak eğer kadın kendisi de memur emeklisi ise, yani Emekli Sandığı'ndan emekli aylığı alıyorsa, babasından dolayı ikinci bir Emekli Sandığı maaşı alamaz.

Haberin Devamı

Özetle, kendi emekli maaşını alan bir kadının babasının maaşını alabilmesinin yolu, babasının Emekli Sandığı emeklisi olması ve kendisinin de SSK veya Bağ-Kur emeklisi olmasından geçiyor.