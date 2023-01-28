GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var
ABONE OL

Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sürücüsünün direksiyonu hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin takla atması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

28.01.2023 - 08:45 | | İHA
Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İnecik Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 38 P 0793 plakalı işçi servisi sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

GÜNCEL HABERLER

Paranız cebinizde kalıyor, 2840 lira tasarruf sağlıyor! Büyük talep var

Paranız cebinizde kalıyor, 2840 lira tasarruf sağlıyor! Büyük talep var

Zaman yolcusu 'bu 5 tarihi not edin' diyerek duyurdu! İnsanların süper güçleri olacak

Zaman yolcusu 'bu 5 tarihi not edin' diyerek duyurdu! İnsanların süper güçleri olacak

Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var

Kayseri'de yoldan çıkan işçi servisi takla attı: Çok sayıda yaralı var