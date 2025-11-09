Kayseri'de ulaşımı rahatlatacak gelişme! Yapımına başlandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
09.11.2025 - 18:46Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartal Kavşağı Projesi'ne alternatif güzergah olarak planlanan, Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasındaki Köşk Kışlası içinden geçecek 800 metre uzunluğundaki yeni yol çalışmaları, sürüyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirecek büyük projelerden biri olan Kartal Kavşağı Projesi için alternatif güzergahlara yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Hulusi Akar Bulvarı ile Talas Bulvarı arasında yer alan ve Köşk Kışlası içinden geçecek olan yeni yol, 800 metre uzunluğunda ve 2x2 şeritli olarak planlandı. Yol, modern alt yapı sistemleri, aydınlatma ve güvenlik önlemleri ile donatılacak. Bu güzergâh, özellikle Talas istikametine olan ulaşımı rahatlatacak. Ayrıca, inşaat sürecinde Kartal Kavşağı’nda yaşanması beklenen trafik sıkışıklıklarını önlemeye yönelik önemli bir çözüm sunacak.

