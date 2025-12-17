GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKayseri'de cinayetin nedeni koyunlar çıktı!
HaberlerGündem Haberleri Kayseri'de cinayetin nedeni koyunlar çıktı!

Kayseri'de cinayetin nedeni koyunlar çıktı!

17.12.2025 - 13:44Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
Bengül Arıca
Kayseri'de cinayetin nedeni koyunlar çıktı!

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavganın koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Karpuzsekisi Mahallesi 22. Cadde'de bulunan arazide meydana gelen olayda, iddiaya göre koyun otlatma meselesi yüzünden 2 grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine S.Y. (36) yanındaki silah ile ateş açtı. Açılan ateş sonucu 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Ethem T.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, oğlu ve yeğeni de yaralandı. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekiplerin, olayın ardından kaçan şüpheli S.Y.'yi yakalamak için çalışmaları sürerken, olay esnasında S.Y.’nin yanında bulunan A.S. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Cinayetin sebebi koyun otlatma meselesi çıktı
Öte yandan, Ethem T.’nin hayatını kaybettiği silahlı kavga olayında diğer yaralıların hastanedeki tedavisi sürerken, iddiaya göre cinayetin işlendiği kavganın sebebinin koyun otlatma meselesinden çıktığı öğrenildi.

Güncel Haberler

Ülker’de üst düzey atama
#Çalışma Hayatı

Ülker’de üst düzey atama

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor
#Gündem

İnternetten izlediği videolarla öğrendi, evinin odasını atölyeye çevirdi! Ürettikleri kapış kapış satılıyor

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!
#Gündem

Dr. Mehmet Kasapoğlu: Mesele mevzuat değil, hayatın kendisi!