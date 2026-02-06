Kavgada arkadaşını bıçakla ağır yaraladı, biri hastaneye diğeri cezaevine gitti

Kavga Yunus Emre Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aralarında bir konudan dolayı tartışan Alper Y. (22) ve Burak S.'nin (28) tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine giren gençlerden Alper Y. yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak arkadaşı Burak S.’yi sırtından ve karın bölgesinden bıçakladı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan kayıplara karışırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı genci ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüphelinin peşine düşen polis kısa sürede şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.