Kastamonu’da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 29 Aralık 2025 Pazartesi Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi

Kastamonu’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları sebebiyle 10 ilçede tüm kademelerde, 5 ilçede de taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.

Pınarbaşı, Küre, Devrekani, Azdavay, Şenpazar, Seydiler, Ağlı, Doğanyurt, Araç, Daday ilçelerinde tüm kademelerdeki okullar tatil edilirken, Abana, Bozkurt ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildiği duyuruldu. İnebolu ilçesinde ise köy okullarında, taşıma yoluyla ilçe merkezine gelen öğrenciler ve pansiyonda kalırken evci izninde olan öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi. Cide ilçesinde de merkez mahalleler hariç, taşımalı eğitim gören öğrenciler için ve köy okullarında eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Çatalzeytin ilçesinde Çayağzı hariç taşımalı eğitime Pazartesi günü ara verildi.