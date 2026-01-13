Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 14 Ocak 2026 Çarşamba Kastamonu'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
13.01.2026 - 21:20Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Kastamonu'da kar yağışı etkili oluyor. Kastamonu'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Kastamonu'da kar yağışı, buzlanma ve don riski nedeniyle 3 ilçede taşımalı eğitime, 2 ilçede ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.
Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi.