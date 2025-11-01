Kastamonu’da devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.11.2025 - 20:53Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

Kastamonu’da tarla sürdüğü sırada şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı.

Kaza, Budamış Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarla süren Murat A. idaresindeki traktör, şarampole devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

