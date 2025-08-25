Kartpostallık görüntü! Kazdağları'nın sessiz ve zarif efendisi fotokapana yakalandı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
25.08.2025 - 09:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları'nda fotokapana denk gelen karaca, sessizliği ve zarifliğiyle izleyenleri mest etti.

Kazdağları'nın ormanlık patikalarında bir karacanın doğanın tadını çıkarması fotokapanla kayda alındı.

Dikkatli ve tedbirli adımlarla ilerleyen zarif karaca, Kazdağları'nın en çekingen ama bir o kadar da etkileyici sakinlerinden biri olma özelliğiyle dikkat çekiyor.

Bu kayıt ise yaban hayatının Kazdağları'ndaki sakinliğini ve bu özel coğrafyanın mest edici güzelliğini gözler önüne serdi.

 

