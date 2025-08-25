Kartpostallık görüntü! Kazdağları'nın sessiz ve zarif efendisi fotokapana yakalandı
25.08.2025 - 09:21Güncellenme Tarihi:
Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında yer alan Kazdağları'nda fotokapana denk gelen karaca, sessizliği ve zarifliğiyle izleyenleri mest etti.
Haberin Devamı
Kazdağları'nın ormanlık patikalarında bir karacanın doğanın tadını çıkarması fotokapanla kayda alındı.
Haberin Devamı
Dikkatli ve tedbirli adımlarla ilerleyen zarif karaca, Kazdağları'nın en çekingen ama bir o kadar da etkileyici sakinlerinden biri olma özelliğiyle dikkat çekiyor.
Bu kayıt ise yaban hayatının Kazdağları'ndaki sakinliğini ve bu özel coğrafyanın mest edici güzelliğini gözler önüne serdi.