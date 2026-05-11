Kartal'da takip etti sonra da saldırdı: Kamyon şoförüne 180 bin TL ceza!

11.05.2026 - 09:56Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Kartal ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüyü önce takip edip sonra saldıran kamyon şoförüne 180 bin TL ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye ekipleri, sanal medyada paylaşılan Kartal'da trafikte yaşanan tartışma görüntülerinin üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde görüntülerde yer alan şoförün T.T. olduğu tespit edildi. Kamyon şoförünün trafikte tartıştığı başka bir aracı saldırı amacıyla ısrarla takip ettiği ve araçtan indiği belirlendi.

180 BİN LİRA PARA CEZASI UYGULANDI

Polis ekiplerince yakalanan kamyon şoförüne, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca olayda kullanılan araçlar 60 gün süreyle trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine de 60 gün süreyle geçici olarak el konuldu. Öte yandan T.T., hakkında adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. (

#Ekonomi

