Kars’ta manevra yapan trenin çarptığı genç ağır yaralandı

08.01.2026 - 22:19

Kaynak: Volkan KARABAĞ/ KARS, (DHA)

Kars’ta geri manevra yapan trenin çarptığı genç, ağır yaralandı.

Olay, merkez Halitpaşa Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Geri manevra yapan tren, İ.Y.’ye (16) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan İ.Y., ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

