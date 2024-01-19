Karne günü otobüsler ücretsiz mi 19 Oca 2024? Bugün toplu taşıma bedava mı, öğrencilere otobüsler ücretsiz mi?
Bugün öğrencilere otobüsler ücretsiz mi, karne günü toplu taşıma bedava mı? 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. Dönemi sona eriyor. Öğrenciler karnelerini alıp, 15 tatiline çıkacak. Öğrenciler ve veliler ise karne günü toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını sorgulamaya başladı. Peki, 19 Ocak karne günü otobüsler ücretsiz mi?
19.01.2024 - 10:17 |
İlk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören 19 milyon bugün yarıyıl tatiline çıkıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı sona ererken öğrenciler bugün karnelerini alacak. Peki, Karne günü otobüsler ücretsiz mi 19 Oca 2024?
BUGÜN ÖĞRENCİLERE OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul'da 19 Ocak (Karne günü) toplu taşımaların normal ücret tarifesinden hizmet vermesi bekleniyor. 19 Ocak'ta otobüsler ücretli olmaya devam edecek.
OKULLAR AÇILDIĞINDA ÜCRETSİZ OLUYORDU
İstanbul'da yeni eğitim öğretim yılının başlangıcında öğrencilere toplu taşıma ücretsiz oluyordu. Ancak yarıyıl tatilinde karne günü toplu taşımalar ücretlidir.