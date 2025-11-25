GAZETE VATAN ANA SAYFA
Karaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı

25.11.2025 - 23:25Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KARAMAN (İHA)

Karaman’da kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarken, sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, akşam saat 20.50 sıralarında Yenimahalle İbrahim Öktem Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.D. idaresindeki 07 CCA 776 plakalı Seat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak beton dubada askıda kaldı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekiplerinin incelemelerinin ardından araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

