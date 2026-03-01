Karabük'te iki katlı ahşap evde yangın çıktı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
01.03.2026 - 00:55

Kaynak: Murat ÖZELCİ/OVACIK(Karabük),(DHA)

Karabük'ün Ovacık ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken. Yangın nedeniyle ev, kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ovacık'a bağlı Beydini köyündeki iki katlı ahşap evde çıktı. İlyas Öğrünç’e ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

