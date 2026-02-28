Kadıköy alev aldı: İstanbul'da yangın paniğe neden oldu

Yangın, saat 21.00 sıralarında Acıbadem Mahallesi Şehit Emin Çölen Sokak'ta çıktı. Sokakta park halindeki midibüste çıkan yangını fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangında midibüste hasar oluştu. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı