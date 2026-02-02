Kaderin yazıldığı gece başladı! Berat Kandilinde hangi dualar okunmalı? Berat Kandili gecesi için okunması tavsiye edilen dualar listesi

Haberin Devamı

Bugün duaların geri çevrilmediği, ilahi rahmetin sağanak gibi yağdığı o kutlu vakit. Berat Kandili, kişinin bir yıllık ömrünün, rızkının ve başına gelecek olayların "Levh-i Mahfuz"dan dünyaya yansıdığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle bugün yapılan her dua, geleceğimize atılan bir imza niteliğindedir.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.V) BERAT KANDİLİ DUASI

Resulullah Efendimiz bu gece özellikle secdedeyken şu duayı okumayı ve ümmetine öğretmeyi tavsiye etmiştir:

Arapça Metni:

"اللَّهُمَّ أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عİقَابِكَ، وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، جَلَّ وَجْهُكَ، لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ."

Türkçe Okunuşu: "Allahümme eûzü bi-afvike min ikâbike ve eûzü bi-rızâke min sehatike ve eûzü bike minke. Celle vechuke lâ-uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsike."

Meali ve Anlamı: "Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınırım. Senden yine Sana sığınırım. Senin şanın yücedir. Seni, Senin kendini övdüğün gibi övemem."

BERAT GECESİ OKUNMASI TAVSİYE EDİLEN DUA LİSTESİ

Bu gece sadece bir dua değil, bir yakarış gecesidir. İşte dillerden düşürülmemesi gereken diğer zikirler:

Tövbe ve İstiğfar: "Estağfirullah el-azim ve etübü ileyh." (En az 100 defa) Kelime-i Tevhid: "La ilahe illallah Muhammedün Resulullah." Salavat: "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed." Kaderin Hayra Tebdili İçin: "Allah’ım! Eğer ismimi bedbahtlar (şakiler) arasına yazdıysan, oradan silip bahtiyarlar (saidler) arasına yaz. Rızkımı genişlet ve beni her türlü kötülükten muhafaza eyle."

BU GECE NASIL DUA EDİLMELİ?