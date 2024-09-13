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'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen tutuklandı

Antalya'da sosyal medyadaki "müstehcen" yayınları dolayısıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

13.09.2024 - 20:25 | | AA
'Jahrein' lakaplı Ahmet Sonuç ve Ertürk Kösen tutuklandı

Haklarında "müstehcenlik" suçlamasıyla yasal işlem başlatılıp dün gözaltına alınan Ertürk Kösen ile Ahmet Sonuç'un emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Zanlılar Ertürk Kösen ile Ahmet Sonuç, sosyal medya platformu X'deki canlı sohbet odası ile canlı yayınlarında toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar yapıldığı gerekçesiyle "müstehcenlik" suçundan gözaltına alınmıştı.

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