İstanbul'da site bahçesinde cinayet: Tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Gündemİstanbul'da site bahçesinde cinayet: Tartışma silahlı kavgaya dönüştü
10.02.2026 - 08:31Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki husumetli bir site bahçesinde karşılaştı. Çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Olay, saat 15.00 sıralarında Aşık Veysel Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olduğu öğrenilen Ahmet Arpacık ile C.A. sitenin bahçesinde karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine belinden silahını çıkaran C.A., husumetlisi Ahmet Arpacık'a 3 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda kalbine ve bacağına isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı belirlenen Ahmet Arpacık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öte yandan olayın ardından şüpheli C.A. ise kaçtı.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şüpheli C.A.'yı kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan C.A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

