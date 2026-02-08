İstanbul'da laf atma kavgası: 6 yaralı!

Olay, saat 17.20 sıralarında Veysel Karani Mahallesi Bakan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre İ.A., B.A., M.A., Y.E.Y ile F.A., T.A., M.A., M.N.A. arasında motosikletli bir kişinin caddedeki bir kadına laf atması nedeniyle tartışma çıktı. İki grup kısa sürede tekme ve yumruklarla birbirine girerken, F.A. bıçakla yaralandı. Bunun üzerine kavga büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarında olay yerinde silah bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan kavga anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, tartışmanın ardından çıkan silahlı kavga anları yer aldı.