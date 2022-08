İstanbul Valiliği'nden 30 Ağustos Zafer Bayramı programı

Ev sahibi Ali Yerlikaya ile eşi Hatice Nur Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri ve eşi Şafak Sivri programda davetlilerle bayramlaştı. Programda, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100'üncü yılı dolayısıyla hazırlanan "Büyük Taarruz-Çetmili Kara Ali Çavuş ve Oğlu Mehmet" belgeseli davetlilere izlettirildi.

Vali Yerlikaya, konuşmasında, "Sevgili Dostlar, bir millet düşününüz; canından aziz bildiği kutsal vatan toprağı işgal edilmiş. Orduları dağıtılmış, tersaneleri kapatılmış, bütün kaleleri zapt edilmiş. Umut diye sarıldığı her dal kırılmış olsun. İşte tam da o günlerde, 19 Mayıs sabahı Samsun'da doğan güneş, 'Her şey bitti' diyenlerin gözlerinin içine bakıp, 'Her şey daha yeni başlıyor.' diyordu" ifadelerini kullandı.

Sakarya Meydan Savaşı'nın sonrasında topyekun bir taarruza hazırlanıldığını anımsatan Yerlikaya, "Öyle bir taarruz olacaktı ki bu, geri dönüşü yoktu, telafisi yoktu. Sadece 207 bin Mehmetçik değil, koca bir millet çıkacaktı savaş meydanına. Nefesler tutulmuş, 26 Ağustos sabahı saat 05.30'da başlayan topçu ateşleri zaferi müjdeliyordu. Mehmetçik, Afyon ovasını 'Allah Allah' nidalarıyla inletirken, Sultan Alparslan'a selam yolluyordu." dedi.

Vali Yerlikaya, birlikte büyük ve güçlü olunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Vatanımızın ve milletimizin birliğini, dirliğini ve bütünlüğünü muhafaza etmek kutsal bildiğimiz görevimizdir. İnanmış ve tek yürek olmuş, Türk milletini durdurmaya bugüne kadar kimsenin gücü yetmedi, bundan sonra da yetmeyecek. Çünkü yeminimiz var. Güçlü ve büyüyen Türkiye yolunda Çanakkale'deki gibi dirayetli, Sakarya'daki gibi inançlı, Dumlupınar'daki gibi azimli olmaya yeminimiz var. Bugün bizim bayram günümüz. Bugün bizim bir ve beraberce bayramlaşma günümüz, büyük zaferimizin 100. yıl coşkusunu doyasıya kutlamak için bir araya geldik. Ve inşallah, 30 Ağustos zaferini, tarihe altın harflerle yazdıran bu büyük millet, sonsuza dek nice zafer coşkularını beraberce yaşayacak. Bizler, bize bu büyük kıvanç ve mutluluğu bahşedenleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

Programa, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kaymakamlar, İstanbul'daki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, azınlıkların dini temsilcileri, eğitim, sağlık, iş dünyası, kültür, sanat ve spor camiasından çok sayıda davetli katıldı.