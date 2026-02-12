İstanbul Sevgililer Günü planı - İstanbul'da çiftler için en iyi Sevgililer Günü deneyimleri, boğaz turu, müze, restoran önerileri

Haberin Devamı

İstanbul, her sokağında ayrı bir hikaye barındıran yapısıyla Sevgililer Günü için eşsiz bir fon sunuyor. İşte 2026 trendlerine göre İstanbul’da çiftler için en iyi deneyimler:

BOĞAZ’DA ROMANTİZM: ÖZEL YAT VE TEKNE TURLARI

İstanbul’da 14 Şubat’ın klasiği hiç şüphesiz Boğaz turudur. 2026 yılında çiftler, kalabalık turlar yerine iki kişilik özel yat kiralama opsiyonlarını tercih ediyor. Boğaz köprülerinin ışıkları altında, keman eşliğinde yenen bir akşam yemeği, İstanbul'un en ikonik Sevgililer Günü deneyimi olmaya devam ediyor.

SANATLA İÇ İÇE BİR GÜN: MÜZE VE GALERİ ZİYARETLERİ

Kalabalıktan uzak, entelektüel bir kutlama isteyen çiftler için İstanbul’un modern müzeleri harika bir tercih. İstanbul Modern, Pera Müzesi veya Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki güncel sergileri gezebilir, ardından müze bahçelerindeki şık kafelerde kahvenizi yudumlayabilirsiniz. Tarihi bir doku arayanlar içinse Yerebatan Sarnıcı’nın büyüleyici atmosferi, aşkınızı masalsı bir boyuta taşıyacak.

EN İYİ RESTORAN ÖNERİLERİ VE GASTRONOMİ

İstanbul’da romantik yemek denilince seçenekler sınırsız. 2026’nın öne çıkanları:

Asya Yakası: Kandilli ve Kuzguncuk hattındaki deniz sıfır restoranlar, sessiz ve butik bir akşam için ideal.

Avrupa Yakası: Galata ve Karaköy’deki teras restoranlar, şehri kuşbakışı izlemek isteyen çiftlerin favorisi.

Tarihi Mekanlar: Sultanahmet’teki restore edilmiş konaklarda Osmanlı mutfağının seçkin lezzetlerini deneyimleyebilirsiniz.

PANORAMİK MANZARALAR: PİERRE LOTİ VE GALATA

Günü batırmak için Pierre Loti Tepesi'nde Haliç manzarasını izlemek veya Kız Kulesi'nin (restorasyon sonrası yeni haliyle) karşısında çay içmek paha biçilemez. Eğer hava müsaitse, Adalar’da bisiklet turu yapmak ve faytonsuz, sessiz sokaklarda yürümek de romantizmin dozunu artıracaktır.