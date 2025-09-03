Haberin Devamı

İstanbul’da toplu taşıma araçlarını kullanmak için İstanbul Kart zorunluymuş gibi görünse de, aslında kartınız olmadan da seyahat etme imkanınız bulunuyor. Özellikle turistler ya da şehre kısa süreliğine gelenler için İstanbul Kart edinme zorunluluğu olmadan Marmaray, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarını kullanmak mümkün. Bu alternatif ödeme yöntemleri sayesinde, yanınızda yalnızca banka veya kredi kartınızın olması yeterli.

İstanbul Kart olmadan Marmaray'a, metroya, otobüse binilir mi?

İstanbul'un geniş toplu taşıma ağı, şehir içinde rahatça dolaşmanızı sağlar. Ancak İstanbul Kart'ınız yoksa bu araçları kullanıp kullanamayacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Yukarıda verilen bilgilere göre, İstanbul Kart olmadan da Marmaray, metro ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarına binebilirsiniz.

Bu noktada en önemli alternatif, temassız özellikli banka veya kredi kartı kullanmak. Temassız ödeme teknolojisi sayesinde, kartınızı okuyucuya yaklaştırarak geçiş yapabilirsiniz. Ancak bu yöntemin bazı dezavantajları var:

Komisyon ücreti: Temassız banka veya kredi kartı ile yapılan ödemelerde ek bir komisyon alınır. Bu komisyon, ilgili hattın geçiş ücretinin Sınırlı Kullanımlı Bilet fiyatına göre hesaplanmasıyla belirlenir. Dolayısıyla, İstanbulkart kullanarak ödeyeceğiniz ücretin üzerinde bir bedel ödemeniz gerekebilir.

Güncel ücretler: Normal bir İstanbul Kart biniş ücreti 27 TL iken, öğrencilere özel İstanbul Kart biniş ücreti 13,18 TL, öğretmen ve 60 yaş üstü vatandaşlar için ise 19,33 TL. Banka veya kredi kartı ile ödeme yaptığınızda, bu indirimli tarifelerden yararlanamazsınız.

Özetlemek gerekirse İstanbul Kart edinme imkanınız yoksa veya kartınız yanınızda değilse, toplu taşıma için temassız banka veya kredi kartınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ancak bu durum, standart İstanbul Kart biniş ücretinden biraz daha yüksek bir maliyetle karşılaşmanıza neden olacak.