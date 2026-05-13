Isparta'da yükseklik korkusunu unutturan cam teras 1 milyon ziyaretçiyi aştı

Isparta Belediyesi'nce kent merkezine hakim dağlık alanda inşa edilen Kirazlıdere Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görüyor. 2023 yılında hizmete açılan tesis, hem yerli hem de yabancı turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor. 25 metre yüksekliği ve 300 metrekarelik cam yüzeyiyle dikkat çeken cam teras, özellikle adrenalin tutkunlarının ilgisini çekiyor. 100 metrekarelik cam yürüyüş alanı ve 16 metre uzunluğundaki seyir bölümüyle ziyaretçilere farklı bir deneyim sunan tesis, şehri panoramik olarak izleme imkânı sağlıyor.







Misafirler şehri panoramik olarak görme şansına sahip oluyor

Isparta Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Ahmet Çapkın, "Şehir merkezinde turizm potansiyelini artırmak ve vatandaşlarımızın sosyal yaşam alanlarını zenginleştirmek amacıyla Isparta'nın doğal güzelliklerini daha geniş kitlelere tanıtmak için Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen tarafından yaptırılan cam seyir terasının 2023 yılında açılmasıyla birlikte şehre önemli katkılar sağlandı. İnsanlar artık doğayı ekonomik ve sosyal anlamda daha yakından tanıma fırsatı buldu. Gezebilecekleri, vakit geçirebilecekleri yeni alanlar oluşturuldu. Ziyaretçiler buraya geldiklerinde şehri panoramik olarak görme şansına sahip olmakta, aynı zamanda rahat vakit geçirebilecekleri sosyal alanlardan faydalanabilmektedir" şeklinde konuştu.



3 yılda 1 milyon ziyaretçi

Cam terasın teknik özelliklerinden de bahseden Çapkın, "Cam terasımızın yerden yüksekliği 25 metre, toplam uzunluğu 50 metredir. Yürüyüş yolu yaklaşık 100 metrekare, ana platform ise 200 metrekare büyüklüğündedir. Ziyaretçi sayıları da oldukça dikkat çekicidir. 2023 yılından 2026 yılına kadar olan süreçte toplamda yaklaşık 1 milyon 100 bin ziyaretçiye ulaşılmıştır. Sadece 2025 yılı verilerine göre ise yaklaşık 650 bin kişi cam terası ziyaret etmiştir. Ziyaretçilerimiz cam terasa geldiklerinde aynı zamanda Kirazlıdere'deki kafede çay ve kahve içebilir, restoranda yemek yiyebilir. Bunun yanı sıra Kirazlıtepe'de de içeceklerini yudumlayarak vakit geçirme imkânı bulabilirler. Ayrıca Andık Deresi'nde bulunan Bezirgan Sofrası'nda da bu sosyal imkanlardan yararlanabilirler" ifadelerini kullandı.

"Herkesi bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyoruz"

"Artık Isparta'ya gelen bir kişi 'Misafirimi nereye götürebilirim?' sorusuna rahatlıkla cevap bulabilmektedir" diyen Çapkın, "Şehirde çeşitli sosyal ve turistik alanlar oluşturulmuş durumdadır. Bu anlamda ziyaretçilerimizin herhangi bir tereddüt yaşamasına gerek yoktur. Ziyaretçi sayıları yaz ve kış sezonuna göre değişiklik göstermektedir. Özellikle yaz aylarında okulların kapanmasıyla birlikte ve dini bayram dönemlerinde yoğunluk artmaktadır. Bu yoğunluğa bağlı olarak cam terasın bakım ve kontrolleri düzenli şekilde yapılmaktadır. Altı aylık periyotlarla gerçekleştirilen bakımlar sayesinde ziyaretçilerimizin güvenli bir şekilde alanı kullanmaları sağlanmaktadır. Tüm ziyaretçilerimizin Isparta'nın doğal güzelliklerini keşfetmelerini ve bu alanlardan güvenle faydalanmalarını istiyoruz. Herkesi bu güzellikleri yerinde görmeye davet ediyoruz" dedi.