Isparta Şarkikaraağaç’ta kamyonetle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Şarkikaraağaç ilçesi Fatih Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B.A. idaresindeki 32 AGA 810 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile Mehmet Y. yönetimindeki 32 HZ 101 plakalı kamyonet kavşakta çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, hurdaya dönen Fiat Tofaş marka otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.