İpsala’da köy alevlere teslim oldu: 2 Biçerdöverler, 2 otomobil ve ev yandı

Edinilen bilgilere göre, İpsala ilçesine bağlı Pazardere köyünde çıkan yangında alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbarın ardından İpsala başta olmak üzere çevre ilçe ve beldelerden çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi.

Yangın, ekiplerin uzun süren ve yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının ardından bölgede inceleme yapıldı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangın büyük çaplı maddi hasara neden oldu. Yangında, 2 biçerdöver, 2 otomobil, 2 römork, tarım aletleri ve 1 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.