İliç faciasının yaşandığı maden ocağının lisansı iptal edildi

Erzincan’ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki Anagold maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gün geride kaldı.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderdi.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanırken, ikinci bir göçük riski oluşan maden ocağında önlemler alındı.

LİSANS İPTAL EDİLDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Erzincan İliç'te toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağının çevre, izin ve lisans belgesi iptal edildi.

FAALİYETLER DOĞRUDAN DURDURULDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, İliç’teki maden ocağının ruhsat sahasındaki üretime yönelik faaliyetler doğrudan durduruldu. Karara gerekçe olarak, heyelan olayının ardından dağdaki mevcut durumun işletme güvenliği açısından tehlike oluşturması gösterildi.