Iğdır'da yonca sezonu tehlikede! Verimi tehdit eden hortumlu böceğe karşı savaş başladı: 'Saat 10'dan önce sakın ilaçlamaya başlamayın'

Haberin Devamı

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılan survey çalışmaları sonucunda yonca hortumlu böceği tespit edildi. Üreticilere, doğru zamanda ve bilinçli ilaçlama yapılması konusunda önemli uyarılarda bulunuldu.

Iğdır’da yonca üretim alanlarında yapılan kontrollerde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yürütülen 2026 yılı survey çalışmaları kapsamında yonca hortumlu böceği zararlısı tespit edildi. Bunun üzerine yetkililer, zararlıya karşı kimyasal mücadele döneminin başladığını duyurdu.

Iğdır Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri, üreticilerin ilaçlama sırasında bazı önemli hususlara dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Buna göre ilaçlamanın, zararlının en aktif olduğu gündüz saatlerinde, özellikle saat 10.00 civarında; sıcak, rüzgârsız ve yağışsız havalarda yapılması önerildi.

Ayrıca ilaçlama yapılan yonca tarlalarına kesinlikle hayvan sokulmaması gerektiği belirtilirken, insan ve hayvan sağlığını korumak adına kullanılan bitki koruma ürünlerinin etiket bilgilerine mutlaka uyulması gerektiğinin altı çizildi.

İlaçlama sonrası bekleme süresi tamamlanmadan biçim ve otlatma yapılmaması gerektiği de hatırlatıldı.