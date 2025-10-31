Iğdır'da trafik kazası: Motosiklet ile otomobil çarpıştı

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.10.2025 - 00:08

Kaynak: IĞDIR (İHA)

Iğdır'da motosiklet ile otomobil çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır Merkez Fatih Caddesi'nde, Emek Yüzüncü Yıl Polis Merkezi Amirliği yanındaki yeni çevre yolunda meydana geldi. Seyir halinde olan otomobil ile motosiklet dört yolda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hurda yığınına dönüşen motosiklet, kazazedelerin akrabaları tarafından alınırken, otomobil çekici ile kaldırıldı. Motosiklette yaralananların akrabaları olay yerinde fenalaştı. Yeni çevre yolunda trafik ışıklarının bulunmamasının, kazaların meydana gelmesinde etkili olduğu belirtiliyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

