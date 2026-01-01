Iğdır'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? 2 Ocak 2026 Cuma Iğdır'da okullar tatil edildi mi? Açıklama geldi
01.01.2026 - 23:18Güncellenme Tarihi:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Iğdır'da kar yağışı etkili oluyor. Iğdır'da okullar tatil mi? Yarın okul var mı? İşte yanıtı...
Iğdır Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, bu geceden itibaren beklenen aralıklı kar yağışı ile aşırı buzlanma ve yer yer sis oluşumu gibi olumsuzluklar yaşanacağını bildirdi. Valilik açıklamasında yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbir amacıyla, Iğdır genelindeki tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları (kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, mesleki eğitim merkezi ve özel öğretim kursu) ile rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 Ocak günü 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
Valilik, ayrıca; kamuda görev yapan engelli, kronik hastalığı bulunan ve hamile personel ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler de aynı tarihte idari izinli sayılacağını kaydetti.