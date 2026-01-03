Iğdır'da duvara çarpan kamyonet yandı

Kaza, akşam saatlerinde Halfeli beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyonet, itfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.