03.01.2026 - 22:49Güncellenme Tarihi:
Iğdır'da duvara çarpan kamyonet yandı

Iğdır'da sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu duvara çarpan kamyonet, alev alarak yandı.

Kaza, akşam saatlerinde Halfeli beldesinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki duvara çarptıktan sonra alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan kamyonet, itfaiye ekiplerinin tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu söndürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

