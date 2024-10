İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir

Türkiye genelinde 53’üncüsü düzenlenen ‘Muhtarlar Buluşması’ İstanbul’da bir otelde gerçekleştirildi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve muhtarlar katıldı. Programda konuşan Bakan Yerlikaya, “Huzur ve güven önce evde ve mahallede başlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizin sokaklarımızın esenliği için Muhtarlık Kanunu'nun verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar” ifadelerini kullandı.

“Muhtarlık millet ve devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır”

Muhtarlığın millet ve devlet arasında bir gönül bağı olduğunu belirten Yerlikaya, “Milletimizin her bir ferdi devletine ihtiyaç duyduğu her an ilk sizin kapınız çalar. Çünkü muhtarlık sadece bir yönetim aracı değil, aynı zamanda millet ve devlet arasında kurulan bir gönül bağıdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle yerinden oynayan bir kaldırım taşından susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine, kalemi, defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın, babanın tesellisi ne kadar hayatının her alanında muhtarlarımız bulunmaktadır. Kıymetli muhtarlarımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye hedefimiz için hem büyük bir aşkla, hem de inançla ve tevazuuyla çalışmaya devam ediyorlar” dedi.

Huzur ve güvenin önce evde ve mahallede başladığını vurgulayan Bakan Yerlikaya, “Hazreti Mevlana'nın da dediği gibi mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerekir. Aşkla çalışan etrafına ışık saçan tüm muhtarlarımıza selam olsun. İçişleri Bakanlığı olarak kutsal vatan topraklarımızın dört bir yanında huzurun ve güvenliğin tesisi için jandarmamızla, polisimizle, sahil güvenliğimizle, her daim görevimizin başındayız. Biliyoruz ki suçu önlemenin yolu sadece güvenlik tedbirlerinden geçmez. Topyekun milletçe, bir seferberlik gerektirir. Bu seferberlik hareketinin en önemli kilometre taşlarının biri kıymetli muhtarlarımızdır. Huzur ve güven önce evde ve mahallede başlar. Muhtarlarımız da mahallelerimizin sokaklarımızın esenliği için Muhtarlık Kanunu'nun verdiği yetki ve üstün sorumluluk bilinciyle güvenlik güçlerimizin en büyük destekçileri olmaya devam ediyorlar. Biz terörle, organize suç örgütleriyle, zehir tacirleriyle, siber zorbalarla, huzurumuza ve güvenliğimize kasteden kim varsa hepsiyle mücadele etmeye devam edeceğiz. Devletimizin nefesi dün olduğu gibi bugün de tüm suçluların ensesindedir. Bundan da taviz verilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

