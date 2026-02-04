Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın: 11 hükümlü hafif yaralı

Olay, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 22.00 sıralarında kurumun depo kısmında yangın çıktı. Yangın, olay yerine ulaşan kurum personeli ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında dumandan hafif derecede etkilenen 11 hükümlü, sağlık kontrolleri yapılmak üzere tedbiren hastaneye sevk edildi. Hayati tehlikesi bulunan hükümlü ya da personel bulunmadığı kaydedildi. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilebilmesi amacıyla, konuyla ilgili olarak resmi makamlarca yapılacak açıklamaların dikkate alınması rica olunur."