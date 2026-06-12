Hatay'da anız yangını korkuttu: Zeytin bahçeleri zarar gördü

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Yangın, gece saatlerinde Kırıkhan ilçesi Güzelce ve Karaçağıl mahallelerini kapsayan alanda çıktı. Tarlada anız için yakıldığı öne sürülen ateş, kısa sürede kontrolden çıkarak çevredeki zeytin bahçelerine ve çalılıklara sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin bir saati aşan çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede içinde zeytin bahçelerinin de bulunduğu 200 dönümlük alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.